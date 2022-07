Scontro a Mozzate, morto un motociclista di 29 anni

Scontro in via Varese a Mozzate tra una moto e un’auto. L’incidente alle 14 circa di venerdì 29 luglio in via Varese.

Il motociclista, 29 anni, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al pronto soccorso a Varese in arresto cardio circolatorio con traumi multipli a torace, bacino e arto inferiore. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, l’uomo è deceduto in ospedale nel pomeriggio.