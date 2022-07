Scontro sulla strada della Pineta a Tradate

Incidente sulla strada della Pineta a Tradate, verso Castelnuovo Bozzente, nella serata di domenica: intorno alle 23.20 due veicoli si sono scontrati.

A bordo c’erano quattro persone – tra i 2 e i 38 anni – che sono state soccorse da vigili del fuoco e mezzi del 118 arrivati rapidamente in zona (foto d’archivio).

Sul posto sono intervenute un’autoinfermieristica, un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e una della CRI di Lurate Caccivio.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi: solo alcune sono state portate in ospedale a Tradate per verifiche, ma in codice verde.