Scontro tra un auto e una moto ad Albizzate, grave il motociclista

Scontro tra un’auto e una moto questo pomeriggio ad Albizzate.

L’incidente è avvenuto attorno alle 16 in via Carabelli. Per cause che i carabinieri di Gallarate dovranno stabilire, i due mezzi si sono scontrati mentre percorrevano un lungo rettilineo. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 52 anni che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo.