Spettacolo di marionette al Castello Visconteo

È uno spettacolo per famiglie e bambini a inaugurare la Stagione estiva del teatro Tirinnanzi, giovedì 14 luglio alle ore 21:00, fra le pittoresche mura del Castello Visconteo di Legnano: ripercorre le origini della Commedia dell’Arte e arriva ai giorni nostri, proponendo in modo divertente e tecnicamente perfetto le differenti fasi del teatro di figura e d’animazione grazie alle marionette tradizionali e oggetti animati, ognuno con un proprio episodio spassoso.

L’attore e animatore Zanella racconta tra una scena e l’altra la storia dei più noti – Pulcinella, Arlecchino, Pantalone– con marionette da lui create e mosse a vista a cui seguono bruchi, farfalle, scherzi, capriole: soprattutto del simpatico Arlecchino, che piace tanto ai bimbi.

Il finale è un omaggio ai grandi maestri burattinai del ‘900: da Sergej Obratzov (1901-1992), la cui collezione di marionette è fra le più grandi al mondo (custodita a Mosca, nel Teatro che porta il suo nome) al “nostro” Otello Sarzi (1922-2001), primo in Italia ad adottare nuove forme di manipolazione e di figure animate con materiali ancora inesplorati come il lattice, metallo e gommapiuma. In più, quale saggio precursore dell’antispreco, utilizzando oggetti di recupero.

Uno spettacolo ricco di colpi di scena e risate, creato da Vittorio Zanella e Rita Pasqualini, direttori artistici del Teatrino Dell’Es., che Insieme producono da anni spettacoli con burattini, marionette, ombre, pupazzi, oltre a possederne una ricchissima collezione museale. Al loro attivo più di 1500 spettacoli e collaborazioni con oltre 600 Compagnie, anche dall’estero.

Nel 1996 è stato proprio “Il Manifesto dei Burattini” ad essere selezionato per il 17° Festival Mondiale delle Marionette UNIMA a Budapest. ingresso gratuito, confortevole il nuovo punto ristoro all’interno con caffè, acqua, bibite, patatine e snack. Non prevista la prenotazione a ingresso gratuito, la visuale è comunque buona da qualsiasi fila dei 335 posti.