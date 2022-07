Tamponamento a catena, code tra Malnate e l’Iper

Tamponamento a catena a Malnate, in località Folla, via Varese, poco dopo le 9.30 di venerdì 29 luglio. Coinvolte quattro auto, non ci sono feriti. Lunghe code si sono formate in direzione Varese/Iper. Sul poso la Polizia Locale di Malnate per regolare il traffico e permettere la rimozione delle auto, resa complessa dalle dimensioni ridotte della carreggiata.