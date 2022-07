Tavolo tra enti locali con Regio Insubrica: grande attenzione per i progetti condivisi

Si è tenuto questa mattina a Mezzana, in Canton Ticino, alla sede della Comunità di lavoro, alla presenza del Consigliere di Stato del Cantone Ticino e Presidente della Regio Insubrica Norman Gobbi, l’incontro annuale tra i rappresentanti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino e dei Consigli Regionali di Lombardia e Piemonte. Per regione Lombardia, tra gli altri, la Vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza che esprime soddisfazione sull’andamento dei lavori.

«Una mattinata di lavoro intensa e proficua dove si sono affrontati tanti temi cruciali per i nostri territori – ha commentato Brianza a margine della sessione -. Grande attenzione è stata posta al tema Interreg, il programma di cooperazione tra Italia e Svizzera. Gli ottimi risultati ottenuti, come è accaduto nell’ultima edizione, ci dicono chiaramente che bisogna continuare a lavorare e investire su questi progetti che portano sviluppo, lavoro e crescita per i territori di confine. La nuova programmazione 2021-2027 avrà un budget di 144 milioni di euro, di cui 82 milioni di fondi europei».

«Un altro tema fondamentale – prosegue Brianza – riguarda l’ipotesi della regionalizzazione della navigazione laghi che porterebbe esclusivamente benefici su entrambi i lati della frontiera sia in un’ottica turistica sia per quanto riguarda la mobilità degli studenti e dei lavoratori frontalieri».

La Vicepresidente Brianza ha espresso poi soddisfazione per i risultati ottenuti in merito alla qualità delle acque del lago Ceresio dove «è stata segnalato un miglioramento. Come giustamente si parla della balneabilità del Lago di Varese raggiunta grazie all’impegno di Regione Lombardia, allo stesso modo la qualità delle acque del lago Ceresio è un traguardo straordinario ottenuto grazie ai 2 milioni di euro stanziati grazie alla nostra Regione nel 2016 con il Patto per la Lombardia».

1In una fase caratterizzata dalla riscoperta del turismo di prossimità, anche in seguito alla pandemia –conclude Brianza– diventa fondamentale investire sulle nostre infrastrutture: se dovesse concretizzarsi il raddoppio della rete ferroviaria tra Varese e Induno Olona, ad esempio, si andrebbe a potenziare il collegamento tra l’hub Internazionale di Malpensa e Varese ma anche con tutto il mendrisiotto con ricadute positive per tutto il territorio».