Trionfa la solidarietà al 15esimo trofeo Giacomo Ascoli

Non è stato il match race di domenica, saltato per assenza di vento, ma la regata di flotta sulle acque del Lago Maggiore di sabato a decretare il vincitore del 15^ Trofeo Giacomo Ascoli vinto dallo skipper laghista Fabio Mazzoni assieme all’equipaggio svizzero dello Yacht club di Ascona. Al secondo posto il romano Roberto Ferrarese con l’equipaggio dell’Associazione velica Alto Verano e al terzo posto Mauro Pelaschier, storico timoniere di Azzurra, triestino e grande veterano del Trofeo Ascoli, alla guida dell’equipaggio del Lions Varisium.

Tutti i velisti e gli skipper degli 8 equipaggi in gara sono stati comunque premiati per aver partecipato alla manifestazione sportiva nata per raccogliere fondi a favore di Fondazione Giacomo Ascoli a sostegno dei bambini in cura al Day center per l’onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte e delle loro famiglie.

Tre giorni di festa, solidarietà e sport iniziati venerdì sera con la cena a base di paella preparata dai volontari del Circolo velico di Monvalle capitanati da chef Sergio e proseguita con le regate di sabato, culminate nella cena a Villa Perabò, cui ha partecipato anche il presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti. Infine un po’ di delusione di domenica per il vento assente che ha annullato le finali: «Chi ama la vela sa che il meteo può fare qualche dispetto, ma anche domenica è stata una giornata di festa a chiudere una manifestazione fatta di sport, solidarietà e vero spirito di amicizia che ha visto campioni e appassionati insieme nell’esprimere vicinanza ai bambini ammalati e alle loro famiglie», ha detto Marco Ascoli, presidente della Fondazione che porta il nome del figlio Giacomo, scomparso a 12 anni a causa di un linfoma non-Hodgking.

Ad aprire la premiazione, ospitata da Palazzo Perabò, il saluto del sindaco di Laveno, Luca Santagostino, che ha rinnovato l’invito per la prossima edizione del Trofeo Giacomo Ascoli promosso il patrocinio di Università degli Studi dell’Insubria, Comune di Laveno Mombello e Provincia di Varese e con la partecipazione di Lions club Varisium e di 5 circoli velici: Medio Verbano e Alto Verbano, Caldè, Monvalle e Ispra.

I fondi raccolti durante la manifestazione finanzieranno in particolare due grandi progetti in cui è impegnata la Fondazione Giacomo Ascoli: la realizzazione delle camere protette per consentire all’Ospedale Del Ponte di ricoverare anche per lunghi periodi i bambini in particolari condizioni di fragilità e della palazzina Il Faro di Largo Flaiano, un approdo sicuro per chi lotta contro la malattia dove accogliere le famiglie dei piccoli ricoverati ma anche specializzandi, ricercatori e associazioni che sostengono i pazienti nel percorso verso la guarigione.

Per donazioni a favore di Fondazione Giacomo Ascoli

Codice Iban: IT40U0569610800000020877X82

