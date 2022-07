Un biglietto speciale di Trenord per raggiungere i Mondiali di Canottaggio di Varese

Continua il countdown che porterà all’inizio dei Mondiali di Canottaggio Under19 & Under23, trasformando la Schiranna e il Lago di Varese nella capitale internazionale del canottaggio.

Il ricco programma della kermesse da vivere insieme per tutti i dieci giorni dell’evento comincerà ufficialmente proprio da venerdì 22 luglio con l’arrivo degli atleti delle 63 Nazioni in gara, i quali saranno impegnati nelle sessioni di allenamento fino a domenica 24. Domenica alle ore 18.00 si terrà la cerimonia d’apertura dell’evento. Da lunedì 25 a giovedì 28 si gareggerà per le batterie di qualificazione con gli Under19 in acqua al mattino e gli Under23 in gara al pomeriggio; da venerdì 29 a domenica 31 spazio allo spettacolo delle finali che incoroneranno i campioni del mondo di ogni specialità.

Grande iniziativa del Partner Trenord: l’azienda ferroviaria lombarda propone un biglietto speciale per raggiungere in treno l’evento, in modo sostenibile ed evitando traffico e problemi di parcheggio.

Il biglietto speciale “Ai Mondiali di Canottaggio con Trenord” comprende a 13 euro il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia fino a una delle stazioni di Varese (Varese FS, Varese Nord e Varese Casbeno) per un adulto. I ragazzi fino ai 13 anni legati da un rapporto di parentela al titolare del biglietto viaggiano gratis.

Il biglietto è già acquistabile sui canali online di Trenord (sito e App) o presso biglietterie, punti vendita esterni autorizzati ed emettitrici self-service. Se digitale, il ticket deve essere utilizzato nella data indicata al momento dell’acquisto e non richiede convalida. Se comperato presso i canali fisici, il biglietto deve essere convalidato prima di mettersi in viaggio.

Le stazioni di Varese sono collegate al Lido della Schiranna dai bus urbani CTPI della linea N. In alternativa, per spostarsi è possibile utilizzare le auto del car sharing elettrico E-VAI, che ha punti di noleggio situati nei pressi delle stazioni cittadine, o del servizio di sharing curato dal Mobility Partner Toyota/Gruppo Novauto con i punti situati in piazza Monte Grappa.

Le informazioni per raggiungere in treno i Mondiali di Canottaggio e per usufruire del biglietto speciale per l’evento sono disponibili su trenord.it e sull’App Trenord.