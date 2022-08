Addio ad Alex Hottejan, talento del basket che passò da Varese

Se n’è andato a soli 57 anni Alex Hottejan, grande talento del basket anni Ottanta che transitò anche da Varese e che non esplose mai del tutto a causa di problematiche personali legate alla dipendenza dalla droga.

Hottejan era nato a Torino nel 1965, era cresciuto nella allora Berloni – la squadra del capoluogo piemontese – con cui esordì in Serie A. Nella Città Giardino arrivò per giocare in Serie B con la Robur et Fides con cui mise in mostra qualità atletiche di altissimo livello. (foto pubblicata da GalluraOggi)

La sua carriera però subì una serie di stop e di ripartenze legate alla tossicodipendenza che negli anni scorsi raccontò in un libro scritto con il giornalista Paolo La Bua e intitolato “Uno contro uno”. Dopo aver giocato anche a Biella, negli anni Novanta Hottejan fu protagonista di una serie di ottime stagioni al Santa Croce Olbia, la squadra nella quale è cresciuto l’attuale capitano della Nazionale, Gigi Datome.

Negli ultimi anni Hottejan lavorava proprio in Sardegna come addestratore di cani utilizzati anche per la pet therapy; nei giorni scorsi, in seguito a un forte dolore, era stato ricoverato a Sassari e operato al fegato, ma è deceduto dopo l’intervento. Tra chi, a Varese, lo ha ricordato in queste ore anche Gianni Chiapparo e Roberto Pacchetti, che lo avevano conosciuto ai tempi della Robur.