Aggiungi un post a tavola e un piatto di ravioli

In un mondo in rapida e continua evoluzione, le aziende devono sapersi adattare per rimanere al passo con i tempi, a partire dai mezzi di comunicazione che hanno subito una profonda trasformazione. La nascita dei social network, nella prima decade degli anni duemila, ha rivoluzionato il mondo della comunicazione aziendale sostituendo in parte i mezzi di comunicazione pubblicitaria più tradizionali come, per esempio, la televisione, i giornali o la radio con un vantaggio economico, oltre che di enorme diffusione.

Considerato che in Italia nel 2021, con 44,3 milioni di utenti unici mensili in media, la total digital audience ha raggiunto il 74,5% della popolazione dai 2 anni in su (+2,2% rispetto alla media del 2020, fonte AudiWeb), per molte aziende investire in questi nuovi mezzi di comunicazione di massa è stata una conseguenza naturale.

In provincia di Varese Lo Scoiattolo spa è stata tra le prime aziende ad intuire le potenzialità dei social media per il proprio business. L’azienda di Lonate Ceppino, nata nel 1983 e specializzata nella produzione di ravioli, ad oggi è tra i primi tre produttori italiani di paste fresche di altissima qualità.

Con l’entrata della terza generazione in azienda, è iniziato un nuovo percorso legato ai social media che ha portato alla realizzazione di un ufficio addetto alla comunicazione-marketing e alla creazione dei content e del packaging.

Lo Scoiattolo utilizza diversi social media modulando lo stile e l’utilizzo in base ai differenti target. Facebook e Instagram, che hanno un ampio bacino di utenza, vengono utilizzati sia per il marketing che per l’immagine. Invece LinkedIn che si rivolge ad un un’utenza più professionale, è utilizzato principalmente per comunicazioni commerciali e per i comunicati stampa.

Un ulteriore metodo di comunicazione utilizzato dall’impresa è quello dei blogger che in determinati casi pubblicizzano il prodotto attraverso i loro mezzi comunicativi. La selezione dei blogger è frutto di un’attenta ricerca poiché devono rappresentare, essi stessi, gli stessi valori espressi dall’azienda. Grazie alla creazione di uno stile personalizzato, utilizzato anche per il packaging è stato possibile ottenere una identificazione del prodotto spingendo, così, il consumatore alla ricerca del prodotto pubblicizzato tramite i social media.

Nonostante sia molto difficile stabilire a livello numerico quanto influisce sulle vendite la pubblicizzazione con questi nuovi mezzi, è tuttavia possibile, tramite i comportamenti delle persone (come i re-post, commenti o i traffici sul sito), determinare se esista o meno un ritorno in termini di visibilità.

Grazie ai dati provenienti dalle piattaforme utilizzate, l’azienda riesce ad svolgere anche un’analisi approfondita di informazioni relative ai prodotti, ai servizi e al marketing, questo nuovo metodo di apprendimento di informazioni ha richiesto nuovi tipi di abilità, dall’analisi di dati informatici, alla gestione dello spazio commenti dopo i post.

La gestione dei contenuti, oltre alla pubblicazione, comprende anche un’analisi delle criticità inerenti i prodotti e i servizi, in base al responso delle persone, con un approccio meno diretto. Oltre alle abilità richieste nell’analisi di dati informativi, è essenziale avere le capacità di creare dei content adatti, che rispecchino il sistema valoriale dell’azienda e invoglino il pubblico a vederli. È dunque molto importante che i valori distintivi dell’azienda, come l’innovazione, la qualità e la sicurezza dei prodotti, siano trasmessi al pubblico, motivo per cui alcuni progetti, come il video sulla storia della società, vengono affidati a società professioniste del settore.

Una strategia di comunicazione di successo che ha permesso all’azienda di Lonate Ceppino di ampliare e fidelizzare ulteriormente la clientela, aumentando la propria visibilità.