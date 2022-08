Apre la campagna abbonamenti della Caronnese

Partirà venerdì 26 agosto la campagna abbonamenti della Caronnese per la stagione 2022/2023.

La possibilità di vedere tutte e 17 le partite casalinghe dei ragazzi di Simone Moretti a un prezzo più che mai vantaggioso.

«Dopo gli anni difficili legati alla pandemia tra stadi chiusi, restrizioni – spiega la società nel comunicato -, vogliamo che il “Comunale” torni ad essere pieno e caldo. Per questo la nostra società ha pensato a prezzi più che mai bassi, con un risparmio sul singolo biglietto anche dell’80%».

L’abbonamento per la tribuna rossa centrale coperta è di 150 euro (prezzo unico). Per la tribuna blu laterale coperta l’abbonamento intero è di 60 euro. Ma ci sono delle novità: per gli over 65, i tesserati della Caronnese e da quest’anno anche i residenti di Caronno Pertusella, l’abbonamento costerà soltanto 40 euro.

Senza dimenticare la rossoblù card, in regalo per gli abbonati che darà la possibilità di accesso a convenzioni esclusive.

Quando abbonarsi? Tutti i giorni in segreteria, dalle 14 alle 17, e durante le partite.