“Apriamo il cimitero alle visite con i cani. Portano affetto anche loro”

Igor zampetta fino alla tomba di Lionello “il cartadavedar” e della moglie Pina, il papà e la mamma di Radio Lupo Solitario.

Eliseo Sanfelice, il figlio, fa una provocazione che però è anche una proposta: «Facciamo entrare gli animali al cimitero. Spesso anche per gli anziani sono stati un affetto, qualcuno a cui erano legati. Mio papà avrebbe compiuto oggi 94 anni, è morto due anni fa. Quando andava al cimitero, non potendosi muovere in autonomia, entrava in auto e a bordo c’era anche Igor Per questo sa dov’è la tomba». Un legame che esiste ancora oggi.

Anche per tante altre persone il legame con gli animali è reale e forte. Sanfelice ha lanciato l’idea con un sondaggio sul gruppo Bacheca Civica Samarate, in occasione della festività di San Rocco. Che è patrono di Samarate ma anche il patrono dei cani (è solitamente raffigurato insieme al cane che lo avrebbe nutrito e curato, essendosi isolato per precauzione) . “Siete favorevoli all’ingresso degli amici pelosi nei cimiteri samaratesi?”. Sulla proposta si sono espresse 226 persone: 179 hanno risposto favorevolmente, 19 si sono dette contrarie e 28 hanno invece chiesto più genericamente di mantenere le regole.

«Sarebbe una scelta di vicinanza agli animali e ai loro proprietari, tanto più necessaria dopo che si è rinunciato all’area cani che era in via Borsi ed è stata rimossa e non sostituita» ricorda Sanfelice (sul ripristino dell’area cani c’è stata anche polemica politica, anche dentro la maggioranza). Un’altra consultazione sul tema, sempre su Bacheca Civica, aveva visto 400 persone esprimersi per l’area cani.

«Sarebbe un passo avanti nella direzione di quella Città amica degli animali che ad esempio stanno portando avanti a Cassano Magnago. Mentre qui dovrebbe esistere una commissione ma in realtà non si fanno passi avanti».