Addio a Nello, “il cartadavedar”

È morto a 92 anni Lionello Sanfelice, “il cartadavedar”.

Era un po’ il papà di Radio Lupo Solitario, perché l’esperienza della radio era nata in casa sua, prima per iniziativa della figlia e poi per la passione portata avanti dal figlio Eliseo.

Lionello, arrivato a Samarate da Viadana, provincia di Mantova: era il sesto di sei fratelli. Veniva da una famiglia numerosa che era partita dalle sponde del Po per cercare lavoro, Lionello aveva seguito il fratello maggiore. Nella cittadina vicino a Malpensa fabbricava carta vetrata, insieme alla moglie Pina (scomparsa nel 2015): “il cartadavedar”, appunto, lo chiamavano in tanti.