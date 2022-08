Chiusa fino per una settimana via Sacro Monte a Castronno

Lunedì 29 agosto inizieranno i lavori di realizzazione percorso pedonale in sicurezza via Sacro Monte, che sarà possibile attraverso l’arretramento del muro di recinzione della Villa Puricelli a Castronno . La strada quindi rimarrà chiusa fino a sabato 3 settembre . (Foto generica)

«Ci stiamo lavorando da parecchio tempo – spiega sui canali social il sindaco Giuseppe Gabri – perché serviva il parere favorevole della Soprintendenza che è arrivato qualche giorno fa. Stiamo ragionando con loro per la restante parte, ovvero il muro sulla curva e il tratto su Via Lario al fine di creare anche un accesso sicuro al parco e poterlo di conseguenza aprire alla cittadinanza In questa prima fase il muro rimarrà a vista in calcestruzzo ma l’obiettivo finale sarà di rivestirlo in pietra come da indicazioni della Soprintendenza».