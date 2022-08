Cinque parchi tra Italia e Canton Ticino, alle Gole della Breggia i primi tre anni del progetto Insubriparks

Insubriparks cresce e traccia il bilancio dei primi tre anni di attività, con un evento che sarà ospitato alla Torre dei Forni all’interno dl Parco Gole della Breggia, in Canton Ticino, una delle cinque aree protette che partecipano al progetto.

Martedì 20 settembre, dalle 16.30 alle 20, verranno presentati i risultati del progetto sostenuto dai fondi Interreg che coinvolge tre parchi italiani (Spina Verde, capofila, Campo dei Fiori e Parco Pineta) oltre al Parco del Penz di Chiasso, al Parco Gole della Breggia e ai partner tecnici, Supsi (scuola universitaria della Svizzera Italiana), Politecnico di Milano e Mendrisiotto Turismo.

Concepito nel 2017 ed entrato nel vivo nel 2019, Insubriparks è un progetto cofinanziato dall’Unione europea, dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dallo Stato italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia- Svizzera.

Grazie a questa cooperazione i cinque parchi regionali stanno lavorando insieme ad altre realtà per divulgare la bellezza e la ricchezza dei parchi insubrici non solo sotto il punto di vista ambientale ma anche per la loro valenza storica, archeologica e culturale.

Nella foto una delle zone più suggestive del Parco della Breggia