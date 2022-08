Controlli nei cantieri di Varese per la Polizia Locale e Ats Insubria, diverse le irregolarità

Nel corso dell’ultima settimana del mese di luglio la Polizia locale di Varese ha collaborato con Ats Insubria nel controllo dei cantieri edili in materia di sicurezza sul lavoro. Il progetto di collaborazione è stato attivato grazie all’iniziativa di Regione Lombardia che ha coinvolto la Polizia Locale dei comuni capoluogo di provincia e le ATS provinciali per rendere più efficaci gli accessi ispettivi nei cantieri, svolgere attività preventiva e, dove necessario, repressiva al fine di limitare i potenziali pericoli per i lavoratori, in particolare sul tema delle cadute dall’alto.

Nell’ultimo periodo inoltre, un nucleo specializzato di agenti della Polizia locale di Varese ha partecipato ad un corso di formazione di Ats, con approfondimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La collaborazione ha dato i suoi primi risulti ad esito dei primi sopralluoghi ispettivi. Nella scorsa settimana sono stati controllati diversi cantieri dove erano in corso opere manutentive e di riqualificazione di altrettanti complessi immobiliari, anche di importante dimensione. In molti casi sono state purtroppo rilevate irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e sono state prese le azioni previste in queste situazioni per garantire la tutela dei lavoratori.

«I controlli in materia di sicurezza sul lavoro sono importantissimi e grazie al supporto di ATS anche la Polizia locale farà la sua parte – ha detto l’assessore Raffaele Catalano – il Comune vigilerà nei cantieri perché vengano rispettate le norme in tale senso e attuerà tutte le misure del caso ove si rendesse necessario. Su questi temi la tutela dei lavoratori deve essere massima e proseguiremo i controlli anche in questi mesi estivi».

In particolare, dai controlli effettuati sono state rilevate diverse irregolarità nella sicurezza, in alcuni casi tali da rendere necessario il blocco dei lavori sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In un cantiere infatti è stato riscontrata una irregolarità grave sul ponteggio. In un caso dal controllo è emersa la mancanza del piano operativo di sicurezza.

«Quanto sta avvenendo a Varese – riferisce il Direttore Sanitario di ATS, il dottor Giuseppe Catanoso – rappresenta un primo passo per giungere ad una sempre più stretta collaborazione fra le istituzioni al fine di salvaguardare la salute dei nostri lavoratori. L’impegno di più operatori, anche se con funzioni e responsabilità al momento differenti, potrà consentire una maggiore capillarità sia attraverso opportune, immediate e corrette segnalazioni ai nostri funzionari, sia attraverso un lavoro di follow up sui cantieri controllati».