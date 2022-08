Corsa contro il tempo per Italexit di Gianliuigi Paragone

ItalExit di Gianluigi Paragone sta compiendo una vera e propria corsa con il tempo per raccogliere le firme necessarie per poter presentare il simbolo e i candidati. Sono infatti quasi 37mila le firme che vanno raccolte per poter presentare simbolo e liste alle prossime elezioni del 25 settembre. E c’è tempo solo fino a domenica 22 agosto. Un traguardo che potrebbe essere fattibile per il gruppo politico fondato da Gianluigi Paragone e che nei sondaggi sembra raggiungere quasi il 3% dei consensi.

Sulla composizione delle liste, però, Paragone non si sbilancia: «Ne parliamo meglio dopo queste ore di rincorsa – spiega -, ma se dovessimo farcela io sarò sicuramente candidato e capolista, ma poi ci saranno anche sicuramente anche altri varesini».

Anche Unione Popolare sta cercando nelle piazze del Varesotto le ultime firme per partecipare alle elezioni.

La lista della sinistra-sinistra, a differenza dei partiti già presenti in Parlamento, deve raccogliere le firme per partecipare.