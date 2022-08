A Crenna l’ultimo saluto a Nando Pasotti. “Aveva la capacità di supportare gli altri”

Anche nel cuore d’agosto, in una città svuotata dalle ferie, in tanti hanno voluto esserci per l’ultimo saluto a Nando Pasotti. Imprenditore per una vita, ma soprattutto protagonista dentro all’associazione di categoria dei commercianti, l’Ascom Gallarate-Malpensa.

«Generoso e ospitale, amava enormemente la sua famiglia e il suo lavoro» lo ha ricordato la giovane nipote, al termine della celebrazione delle esequie, riportando alla mente con tratti delicati la vita familiare e le passioni personali di Pasotti.

«Membro operoso della comunità gallaratese», è stato ricordato per il suo «sapersi dedicate agli altri», per «la capacità di ascoltare e supportare le ambizioni altrui». Un tratto del carattere che è emerso anche dai ricordi di tanti che in Ascom con lui hanno condiviso il percorso in associazione.

Quelli dentro Ascom sono stati omaggi al lato professionale, ma anche aneddoti e ricordi personali che hanno sottolineato appunto la attitudine a stare accanto alle persone e ai loro progetti, a dare forza nelle diverse incombenze da cui si passa per dare vita ai propri sogni.