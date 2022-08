“Dalla Lega nel Dl Aiuti bis 10 mln per tv in comunità montane”

«Grazie alla Lega nel Dl aiuti bis10 milioni per i servizi collegati alla ricezione televisiva nelle comunità montane e in zone senza segnale». Lo dichiara l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega.

«Ecco la risposta a tante richieste alla popolazione delle comunità montane e delle altre zone in cui, ad esito dello switch-off, non era assicurata la ricezione del segnale televisivo – prosegue Panza -. Grazie all’azione del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in particolare, sono stanziati 7,5 milioni di euro per l’innalzamento fino a 50 euro del bonus tv per l’acquisto di apparati satellitari di ricezione della tv, ed è prevista e autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022 per l’adeguamento degli impianti di trasmissione che sono autorizzati alla riattivazione in quanto non soggetti a interferenze. La Lega al governo si dimostra ancora una volta vicina ai territori, alla montagna, con un provvedimento di buon senso voluto, fatto e ottenuto dalla Lega per sostenere lo sviluppo dei territori montani e disagiati, che passa anche attraverso la ricezione del segnale tv».