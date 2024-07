Indagine sul consumo di pesce in Italia: quanto conta la tracciabilità per i consumatori?

Vi siete mai chiesti da dove proviene il pesce che consumiamo? Durante lo svolgimento di un progetto coordinato dal CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentare, il più importante ente di ricerca italiano per l’agroalimentare, è stato effettuato uno studio volto all’introduzione di tecnologie innovative per migliorare la tracciabilità dei prodotti ittici.

Tra i numerosi prodotti freschi, i prodotti ittici rientrano tra quelli caratterizzati da un più elevato profilo di rischio per la salute, questo a causa della loro rapida deperibilità. La normativa nazionale e comunitaria nell’ambito del regime di controllo delle filiere alimentari disciplina difatti questo sistema tramite il quale é possibile monitorare e registrare tutti i nodi della filiera, dalla cattura in mare al consumatore finale.

Il primo strumento a disposizione del consumatore per informarsi sul prodotto che sta comprando è l’etichetta e questo vale anche per i prodotti ittici della pesca e dell’acquacultura che, posti in vendita al dettaglio per il consumo finale, devono obbligatoriamente essere etichettati con le seguenti informazioni:

– Nome comune e scientifico della specie;

– tipo di cattura, pescato o allevato

– zona di cattura o di allevamento.

Per garantire al meglio una immutabilità del dato, però, grazie alla ricerca del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), i passaggi lungo la filiera potranno essere garantiti da sistemi tipo blockchain, che facilitano il processo di registrazione delle informazioni. Questi sistemi rendono le informazioni trasparenti per i consumatori, utilizzando etichette elettroniche, NFC o QRCode e garantendone tracciabilità e rintracciabilità.

La tracciabilità è quindi un elemento tangibile che ci permette di conoscere il viaggio che il prodotto pescato compie, fino ad arrivare sulle nostre tavole, garantendo qualità, sicurezza e tutela degli ecosistemi marini.

Per supportare ulteriormente CREA nella ricerca sulla tracciabilità dei prodotti ittici e capire quante persone sarebbero disposte a pagare un prezzo superiore per avere più trasparenza su ciò che mangiano, compila il seguente questionario: Questionario