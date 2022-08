Ferragosto di lavoro per i Vigili del fuoco nel Locarnese: incendio a 1800 metri sul Pizzo della Croce

Ferragosto impegnativo per i Vigili del fuoco di Onsernone, che ieri nella tarda mattinata sono intervenuti a Mosogno, nel Locarnese, per un difficile incendio boschivo che si è sviluppato in quota il località Cima di Naidin, nell’area del Pizzo della Croce.

Le fiamme si sono sviluppate ad un’altezza di 1800 metri, in una località difficilmente raggiungibile a piedi e con i mezzi antincendio, e per spegnerle sono dovuti intervenire gli elicotteri del servizio civile, coordinati dal Corpo dei pompieri di Locarno. Gli elicotteri hanno effettuato diversi passaggi con lanci mirati, alimentandosi dalla vasca antincendio presente a Mosogno.

L’incendio è stato spento dopo alcune ore e questa mattina è stato effettuato un sopralluogo per verificare che non ci fossero ulteriori focolai pronti a far ripartire le fiamme.