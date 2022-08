Giornate di nuvole e temporali

(Foto di Marco e Jai Polinelli) Nuvole e temporali in arrivo. Le previsioni del Centro geofisico prealpino osservano le correnti umide da sud-ovest che risalgono verso le Alpi sospinte da una saccatura che va approfondendosi sull’Europa occidentale.

Nelle prossime ore è atteso un progressivo aumento della nuvolosità e della tendenza temporalesca, poi da venerdì le condizioni diverranno nuovamente più stabili.

Nella giornata di oggi ancora in buona parte soleggiato al mattino all’est ma nuvolosità in aumento a partire dal Piemonte, via via più estesa accompagnata da locali rovesci e temporali in particolare nel pomeriggio e sera.