Incidente tra due auto a Somma Lombardo: disagi alla circolazione

Incidente questa mattina, giovedì 25 agosto, attorno alle 8 a Somma Lombardo sul Sempione, alla rotonda dell’incrocio con le vie Maspero e Giusti.

Lo scontro non ha provocato feriti ma la circolazione è stata momentaneamente interrotta in direzione Casorate Sempione per permettere la rimozione dei veicoli e la sistemazione della strada.