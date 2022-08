Incidente in Val Vigezzo, morto un 56enne di Olgiate Olona

Incidente mortale in Val Vigezzo. Un uomo di 56 anni è caduto mentre era in cerca di funghi insieme ad un amico tra l’Alpe Verzasca e l’Alpe in Braghi, non lontano da Druogno e Santa Maria Maggiore, in frazione di Buttogno.

Il fungiatt è precipitato per diverse decine di metri nel Rio Cui domenica 28 agosto, in mattinata, ed è morto a causa delle ferite riportate nella caduta. La vittima ha 56 anni ed è di Olgiate Olona.

Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino civile di Vigezzo e gli uomini del Sagf, atterrati nella zona, molto impervia, con l’elisoccorso: il 56enne era ancora vivo quando è stato stato raggiunto a piedi dai soccorritori, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è deceduto nel primo pomeriggio di domenica 28 agosto.