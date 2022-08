La Nona al Castello, omaggio a Beethoven a Venegono Superiore

Il concerto è in programma venerdì 9 settembre alle 21 al Castello dei Missionari, in via delle Missioni, nell’ambito di FinEstate Fest

Interessante appuntamento musicale a Venegono Superiore dove la rassegna FinEstate Fest propone la Nona di Beethoven nella versione per pianoforte scritta da Franz Liszt.

Il concerto – organizzato dai Missionari Comboniani in collaborazione con l’associazione Sui sentieri della Musica e ImmaginArte e il patrocinio del Comune, è in programma venerdì 9 settembre alle 21 al Castello, in via delle Missioni.

«Collaboriamo con questa interessante iniziativa dei Missionari Comboniani e per inserirci nelle tematiche comboniane abbiamo scelto la Nona sinfonia di Beethoven nella trascrizione per pianoforte fatta da Franz Liszt – spiega Claudio Ricordi, direttore artistico dell’associazione Sui sentieri della Musica – Quindi la sinfonia della libertà, della fratellanza e della gioia: un’opera dirompente, disorientante e sovversiva, espressione di un nuovo sentimento di protesta e di anelito alla libertà, che l’Europa dopo il Congresso di Vienna aveva bisogno. Nell’isolamento della sua totale sordità Beethoven si carica di tutte le lotte terrene che sono sue e dell’umanità intera, e le colloca in un mondo ideale di puro spirito “al di là del cielo stellato”, e idealisticamente le risolve. Perchè è così che sarà».

Il concerto, che sarà eseguito da Luigi Palombi, sarà un’esperienza sorprendente, anche per chi la Nona è abituato a sentirla nella potenza sviluppata dall’orchestra sinfonica: «La versione per pianoforte di Liszt nulla toglie al messaggio subliminale musicale, anzi ricrea e accentua talvolta sfumature che nella massiccia versione corale e sinfonica si possono perdere – aggiunge Ricordi – Speriamo in una ancor tiepida serata settembrina a lume di candela, per far arrivare a tutti il supremo messaggio beethoveniano».

L’evento è ad ingresso libero e si svolgerà anche in caso di maltempo.