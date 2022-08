La notte delle stelle: la Miskolc Symphony Orchestra nella città di Saronno

Sarà un concerto di respiro europeo quello che sabato 6 agosto arriverà a Saronno e sarà offerto, con ingresso gratuito, a Villa Gianetti a partire dalle ore 21.

L’Orchestra Sinfonica di Miskolc, famosa orchestra ungherese di vasto repertorio, spesso in Italia per varie tornée, quest’anno insieme al Concorso Internazionale”Piero Cappuccilli-Giuseppe Patané-Ottorino Respighi/Confartigianato ANAP”, presenta un gran galà lirico sinfonico con i vincitori delle edizioni del concorso che oggi sono professionisti in vari teatri del mondo. La compagine sarà guidata dal direttore internazionale Lorenzo Castriota Skanderbeg, che ultimamente dirige in Ungheria, in qualità di primo direttore ospite: in una delle nazioni più importanti della cultura musicale classica mondiale, Skanderbeg porta la tradizione della direzione d’orchestra italiana.

Il programma scelto per questa esecuzione abbraccia il panorama lirico sinfonico europeo: tra i più ambiti e raffinati. La tourneè sarà presente a Saronno, Varenna, Dongo e Doni, e si sposterà poi a nord per altre tappe svizzere. L’evento straordinario arricchisce la lunga serie delle proposte estive che l’Amministrazione saronnese ha calendarizzato per l’estate 2022.