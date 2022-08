“La salute è un diritto. No amianto”: a Bardello nasce il comitato per la bonifica dell’ex allevamento di polli

Sono tornati a chiedere attenzione e provvedimenti urgenti i residenti di Bardello vicini di casa di un ex allevamento di polli ormai in stato di grave abbandono. Le lastre di eternit, che un tempo davano riparo alle galline, sono ormai sfondate ( come dimostrano alcuni scatti fotografici) e c’è il rischio elevato che le polveri si diffondano nell’area con pericolo per i residenti.

La questione dell’azienda “La Lunga”, ormai nella gestione del curatore fallimentare, è di lunga data e ha visto già un’ordinanza urgente di intervento da parte del Comune, ordinanza che il Tar aveva annullato accogliendo le motivazioni del curatore.

Sulla recinzione, sono stati apposti dei cartelli che indicano il rischio ambientale ma, nonostante i ripetuti solleciti da parte dei residenti, la situazione è ancora aperta. Dopo l’elezione del nuovo sindaco Monica Maestroni , gli abitanti sono tornati a chiedere interventi urgenti coinvolgendo anche il Prefetto, Ats Insubria e Arpa.

(foto tratte dalla pag. Facebook “La salute è un diritto. Amianto no grazie“)

Alla fine di luglio, è stato fatto un sopralluogo alla presenza dei tecnici di Ats, con il curatore fallimentare, i carabinieri forestali, la polizia locale e l’Arpa. Un drone ha sorvolato l’area per fotografare lo stato delle cose. Il materiale, nella disponibilità di Ats, servirà per compilare un resoconto dettagliato, importante per gli ulteriori passi burocratici.

I cittadini seguono passo passo l’evolvere della vicenda e chiedono una soluzione definitiva dopo anni di attesa, alla luce del pericolo dichiarato anche dai cartelli affissi sulla recinzione della proprietà abbandonata.

« Noi residenti vogliamo andare fino in fondo – commenta Giovanni Canesi – si è costituito un gruppo, abbiamo fatto delle magliette dove esprimiamo le nostre richieste. Devo ammettere che questo sindaco sta dimostrando attenzione e siamo fiduciosi che si possa finalmente arrivare a una soluzione che tuteli davvero la nostra salute».