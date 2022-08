L’arrivo a Roma di Elisa dopo dieci giorni sulla via Francigena: “Un’emozione unica”

«Un colpo di scena mi ha portato oggi a Roma. Una emozione unica. Lacrime mai versate finalmente scese. Gli occhi hanno ricominciato a parlare d’amore.

Mi rivedo davanti queste due settimane e mi chiedo se sono io ad essere la protagonista di tutto questo. Un sogno diventato realtà»: sono le prime parole di Elisa Carcano, presidente del circolo di Capolago che oggi, sabato 20 agosto, è arrivata a Roma dopo aver percorso la via Francigena in sella alla sua bicicletta.

La decisione di partire per questo cammino è arrivata dopo due lutti in famiglia, tra l’autunno 2020 e la primavera 2021 ha perso i genitori: a inizio 2022 ha maturato di percorrere la via Francigena ed è stata appoggiata dai famigliari e dagli amici.

Ed è a chi l’ha sostenuta che rivolge immediatamente parole di gratitudine e ringraziamento: «Dedico questo mio piccolo successo alla mia famiglia, Cristina Armanni e Emanuele Carcano – commenta – il mio primo pensiero è stato per loro, ad Arianna e Lorenzo. Se abbiamo superato tutto è grazie alla forza dell’amore. Dedico questo piccolo successo a tutti gli amici, ai mie parenti, ai miei cugini e ai miei zii, a chi mi ha sostenuto con un like, con un messaggio e con un incitamento. Siete in troppi per potervi nominare. Ma è stato meraviglioso condividere con tutti voi la forza dell’amore. Dedico questo piccolo successo a tutto il mio rione. La vicinanza dimostrata nel periodo peggiore della mia vita mi ha fatto capire che in realtà, non si è mai soli, bisogna solo saper accettare la vicinanza delle persone che ci vogliono stare vicini».

Infine, il pensiero ai genitori: «Un grazie speciale alla mia mamma e al mio papà, non c’è stato giorno in cui non vi abbia sentito al mio fianco. Oggi eravate lì con me, vi ho sentiti più che mai. Grazie per avermi sostenuto. Vi voglio un mondo di bene, se non di più».