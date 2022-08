L’estate più calda dopo quella del 2003. MeteoSvizzera: “A Stabio 59 giornate tropicali”

Secondo le rilevazioni di Meteo Svizzera, l’estate meteorologica che si concluderà fra pochi giorni risulterà la seconda più calda dall’inizio delle misure nel 1864. In Svizzera il caldo è iniziato molto presto già durante il mese di giugno e si è manifestato anche in luglio e in agosto: è stato accompagnato da un’importante e duratura mancanza di precipitazioni. La poca pioggia ha lasciato spazio a molto sole, che in alcune regioni ha portato all’estate più soleggiata dall’inizio delle misure.

“Nel 2022 il caldo si è manifestato in tutti e tre i mesi estivi – si legge nel rapporto di MeteoSvizzera -. Dopo il secondo mese di maggio mai misurato, su scala nazionale sono stati registrati il mese di giugno più caldo, il quarto mese di luglio più caldo e il secondo mese di agosto più caldo dall’inizio delle misure nel 1864.La temperatura media nazionale dell’estate è risultata di 2.3 °C superiore alla norma 1991-2020. Solamente la famosa estate del 2003 aveva fatto registrare un’anomalia positiva ancora più alta di circa 3 °C. Per tutte le regioni del Paese si è trattato della seconda estate più calda mai misurata”.

I dettagli del rapporto

Per quanto riguarda le precipitazioni è sottolineato come la scarsità, “unita alle temperature elevate e alla conseguente evaporazione marcata ha dato luogo ad una siccità molto marcata . A sud delle Alpi anche in luglio è proseguito il periodo siccitoso, con totali di precipitazione compresi fra il 40 e il 70 % della norma. Le Alpi orientali hanno ricevuto il 70 – 80 % delle precipitazioni normali, localmente anche più del 90 %. Anche in agosto il totale delle precipitazioni è risultato inferiore alla norma. Nella maggior parte delle regioni alcune stazioni di misura hanno registrato meno del 50 % della pioggia normalmente attesa. A Scuol, in bassa Engadina, è stata registrata meno del 30 % della precipitazione media 1991-2020. Fra il 17 e il 19 agosto si è verificato in Svizzera un primo periodo ricco di piogge, come non si verificava da inizio luglio”.

Da rilevare inoltre l’incidenza di giornate definite “tropicali”. “A nord delle Alpi – osservano gli studiosi elvetici – la fase molto calda è terminata il 5 agosto, a sud delle Alpi il giorno successivo. Il numero di giornate con temperature superiori a 30 °C è risultato molto elevato sia a nord sia a sud delle Alpi. Perfino durante il mese di maggio molto caldo erano state registrate alcune giornate tropicali. Durante l’estate 2022 a Ginevra e a Lugano, dove le misure sono iniziate nel 1864, sono state registrate rispettivamente 39 e 36 giornate tropicali. Per entrambe queste località si tratta del secondo valore più alto dopo il 2003, quando vennero registrate 50 giornate tropicali a Ginevra e 37 a Lugano. A Sion, la cui serie di dati inizia nel 1958, le giornate tropicali sono state 48, nel 2003 furono 50. A Stabio le giornate tropicali dell’estate 2022 sono state ad oggi 59, valore più alto della serie storica che iniziò tuttavia solo nel 1981″.