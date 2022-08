Liti di Ferragosto a Varese e Castronno

Il clima di festa che accompagna il Ferragosto non ci risparmia aggressioni e liti in provincia di Varese. Una lite a bottigliate tra due giovani si è verificata nella serata di ieri (domenica) a Varese, in piazza Trento, nei pressi della stazione delle Ferrovienord. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri mentre per i due coinvolti si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza che ha soccorso i due 24enni.

Questa mattina a Castronno, in via Cavour, una lite si è verificata tra due persone, un uomo e una donna di 42 anni. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Saronno che sono intervenuti per calmare le acque. Presente anche un’ambulanza per curare le ferite (lievi) riportate dai due.