Lunedì 8 agosto chiude un tratto di via Rossi tra Barasso e Comerio

Lunedì 8 agosto resterà chiuso il ponte tra Barasso e Comerio. La via Rossi sarà temporaneamente vietata al transito tra il civico 30 e il confine con Comerio. La misura è stata decisa per permettere una perizia tecnica sulle condizioni statiche e di sicurezza del ponte in vista dei lavori di rifacimento della fognatura in via Oltrona.

La chiusura è prevista tra le 9 e le 12.