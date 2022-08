Lutto tra i vigili del fuoco, è morto Alessio Teoldi

Lutto per i Vigili del fuoco della provincia di Varese. È prematuramente scomparso Alessio Teoldi, vigile in servizio al distaccamento di Busto/Gallarate.

Ne danno notizia questa mattina i colleghi del Comando di Varese.

Nato a Gallarate, classe 1978, Teoldi era “figlio d’arte”, da sempre nella famiglia dei pompieri. Ha prestato servizio prima durante il servizio di leva come vigile ausiliario, poi come vigile temporaneo fino a quando è stato assunto come vigile permanente nel Corpo Nazionale nel 2017.

I colleghi tutti si uniscono al dolore della famiglia, al papà Francesco e ai fratelli Fabio e Massimo, anche lui vigile del fuoco nella sede di via Sempione.

Poco più di una settimana fa i vigili del fuoco varesini avevano dato l’ultimo saluto al caposquadra Roberto Di Saverio, scomparso all’età di 53 anni.

Vai al sito delle necrologie di VareseNews