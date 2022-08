Parte alla grande la Sagra della Patata di Cunardo. Ecco i piatti premiati dalla giuria

E’ iniziata nella serata di venerdì 5 agosto l’edizione 2022 della Sagra della Patata di Cunardo, la tre giorni di festa che mette insieme diverse facce della (migliore) società civile cunardese sotto la guida della Scuola dell’infanzia del paese.



La regia dell’evento è infatti in capo al personale e al cda dell’asilo, per il quale la festa rappresenta un importante mezzo per raccogliere fondi e finanziare le tante attività della scuola. «E’ una festa dove si mangia bene e si fa del bene – come racconta Paolo Bertocchi, membro del cda dell’asilo di Cunardo – e i volontari, che sono oltre 100, fanno un lavoro incredibile». Al fianco del team dell’asilo sono infatti schierati tanti cittadini, i volontari della protezione civile, la polizia locale e tanti bimbi e ragazzi (delle medie e delle elementari) che con impegno e senso di responsabilità servono ai tavoli in maniera impeccabile. Un bello spettacolo vederli scivolare col sorriso fra i tavoli come provetti camerieri.

Quella che si respira, anche parlando con gli organizzatori, è l’aria di una festa di (grande) famiglia. Si scopre così, per esempio, che alla friggitrice c’è “Gigi patatina”, figura ormai mitologica in paese su cui grava la responsabilità della perfetta frittura di migliaia di porzioni di quelle che i francesi chiamano pomme frites.

Oppure che Andrea, un giovane di Cunardo che collabora con la protezione civile e che era stato chiamato a dare una mano nella logistica, ha chiesto di poter stare in cucina a ricoprire il posto che all’ultima edizione era del nonno, mancato negli scorsi mesi. Insomma c’è l’evento, ma dietro c’è un paese e tutte le sue storie.

La giuria

Durante la prima serata, che ha visto una grande affluenza di pubblico, si è tenuto anche un contest culinario fra 12 dei piatti del menù, che sono stati giudicati da una giuria composta da politici e giornalisti, di cui abbiamo avuto l’onore di far parte. Con noi al tavolo l’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, i parlamentari Alessandro Alfieri e Matteo Bianchi, il presidente di Comunità Montana Paolo Sartori, il direttore del Dipartimento veterinario di Ats Insubria Marco Magrini e i colleghi di Prealpina e MalpensaNews24. Presidente della giuria Pinuccia Mandelli, prima cittadina di Cunardo, coadiuvata da Sartori nel ruolo di informale, ma serissimo, di segretario addetto alla conta dei voti.

I vincitori del contest culinario

Il presidente Sartorio al conteggio

Dei piatti assaggiati tre si sono aggiudicati il podio:

le frittelle di patate dolci , con 101 punti

le patatine fritte da patate fresche con 93,5 punti

il puré di patate con 90 punti

Il sindaco Mandelli ufficializza la vittoria

La festa continua sabato sera e domenica, sia a pranzo che a cena. La sagra si svolge presso la Baita del fondista, in via per Bedero. Mille i coperti allestiti, oltre quaranta i quintali di patate arrivati, tutti dall’Italia, e undici quintali di gnocchi freschi in preparazione. Le cucine apriranno alle 19.00 il sabato, alle 12.00 e alle 19.00 la domenica. Durante la manifestazione la Baita del fondista sarà raggiungibile in auto (fino ad esaurimento dei parcheggi), con i bus navetta in partenza dal parcheggio del supermercato Tigros (via Varesina) oppure a piedi e in bicicletta grazie alla pista ciclabile della Valganna.

Una volta raggiunta la Baita bisogna scegliere un tavolo libero, a questo punto è possibile recarsi alla cassa per fare l’ordine indicando il numero del tavolo scelto. Una volta fatto l’ordine vanno ritirati in autonomia il bere e i dolci, nei relativi spazi, per poi sedersi al tavolo individuato in attesa che i camerieri vi servano le portate. Per chi invece vuole fare l’asporto, dopo aver fatto l’ordine in cassa può recarsi al punto di ritiro che sarà prontamente segnalato.

Tutti piatti a base di patata fresca: ecco il menù 2022

ANTIPASTI: nervetti con patate in insalata, antipasto misto all’italiana, patate saltate con cipolla e rosmarino.

PRIMI: gnocchi di patate al ragù, gnocchi di patate al pomodoro e basilico, gnocchi di patate viola noci e zola, ‘macchegnocco’ al ragù e piselli, tortelli ripieni di patate al pomodoro;

SECONDI: brasato di manzo con purè, salsiccia in umido con cipolle e purè, uova all’occhio di bue con purè, fritto misto, grigliata mista, panino con il salamino;

CONTORNI: patate fritte da patata fresca, patate saltate con cipolla, purè;

DOLCI: frittelle dolci di patate, torte;Tutte le informazioni dettagliate sulla manifestazione si possono trovare sulla pagina facebook ufficiale della ‘Sagra della patata di Cunardo’, così come le informazioni sulle attività dell’asilo si possono trovare alla pagina facebook ‘Scuola materna Cunardo’.

Il Bar “Mario” propone birra alla spina, bibite e vino. Ci saranno lotteria, tombola e tavolo fortunato con ricchi premi.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Per eventuali domande è possibile scrivere all’indirizzo mail: sagradellapatatacunardo@gmail.com

Come da tradizione l’intero incasso della sagra sarà destinato alla Scuola Materna di Cunardo.