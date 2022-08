Pescato ad Arolo un luccio di 131 centimetri

In questi casi si dice che si è trattato di una “pesca miracolosa”. È la stessa cosa deve aver pensato Claudio Botti (nella foto), quando ha visto piegarsi su se stesso il cimino della canna da pesca. Solo una volta portata a riva la preda, il pescatore si è reso conto che quello attaccato al suo amo non era un pesce che si pesca tutti i giorni: era un bell’esemplare di luccio lungo 131 centimetri per 18 chilogrammi di peso. Roba da far impallidire anche il più esperto dei pescatori.

La cattura è avvenuta ad Arolo, per la precisione al Sasso moro, una frazione costiera a sud di Leggiuno.

