Imputato per l’omicidio stradale di Arolo, patteggia un anno

Un incidente che non lasciò scampo all’imprenditore in pensione Dino Torresan in sella alla moto con la moglie: lui deceduto per le ferite riportate, la donna rimasta quasi illesa e oggi per quei fatti il giudice per l’udienza preliminare di Varese ha accolto l’accordo fra le parti per un anno di reclusione.

Il patteggiamento è avvenuto in seguito al risarcimento dell’automobilista attraverso una compagnia assicurativa. I parenti della vittima non si sono costituiti parte civile. La pena è sospesa e sono stati applicati all’automobilista gli altri benefici di legge.