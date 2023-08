Auto contro moto ad Arolo, due feriti gravi

Incidente stradale ad Arolo, frazione di Leggiuno, poco dopo le 18 e 30. In via Europa si sono scontrate un’auto e una moto. Due persone sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 26 anni, una donna di 49 e un uomo di 77. Due sono state state trasportate in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, la terza persona coinvolta ha riportato ferite lievi. Sul posto l’elisoccorso, i sanitari del 118 e i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.