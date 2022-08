Previsti temporali nella notte sul Varesotto: emesse tre allerte meteo a nord e sud della provincia

Sul Varesotto sono state emanate tre “allerte gialle” di protezione civile per il maltempo che interesserà il territorio nelle prossime ore. L’unità regionale di monitoraggio vede rischi come conseguenza dei temporali previsti sia a nord che a sud della provincia nella notte tra martedì 30 agosto e la mattina del 31 agosto (Foto: Sebastiano dall’Oglio)

Nella zona dei laghi e Prealpi (centro nord della provincia) a partire dalle 21 sono state spiccate due allerte per rischio idrogeologico e temporali con raccomandazione di attenzione per tutta la notte mentre nel sud del Varesotto oltre alle allerte per rischio idrogeologico e temporali è stata emanata anche l’allerta gialla per rischio idraulico.