Pronti i parcheggi in via Roma a Cazzago Brabbia

Sono terminati i lavori al nuovo parcheggio di Via Roma a Cazzago Brabbia. I posti auto a disposizione di chi frequenta la chiesa e i locali del centro diventano così una ventina.

«Non sono molti, ma sommati a quelli già esistenti, si arriva a 15-20 – spiega il sindaco Emilio Magni – .Piuttosto di niente…, meglio piuttosto, come si dice. Il cantiere è rimasto aperto circa un anno e il Comune non ha dovuto sborsare nulla. Il completamento dei lavori ha richiesto una spesa di 130 mila euro: 100 mila provengono da un finanziamento statale, 30 mila da un contributo regionale. I 30 mila euro sono serviti per acquisire il terreno su cui abbiamo realizzato i parcheggi. Un prezzo davvero di favore che il proprietario, Massimo Ponzellini, ha voluto applicare per venire incontro al paese».

Ed è per questo che il parcheggio è intitolato al padre di Massimo Ponzellini, l’ingegnere Giulio, scomparso ad aprile del 2011: sul muro adiacente al parcheggio è già stata posizionata la targa.

«Altre due targhe saranno messe questa settimana – continua il sindaco: una è dedicata ad Ada Giorgetti che fu vicesindaco di Cazzago Brabbia, madre della scrittrice di scrittrice Rosella Orsenigo e sarà nel parcheggio accanto alla scuola, l’altra verrà posizionata nel cimitero vecchio in ricordo di Pierangelo Giorgetti storico personaggio di Cazzago Brabbia a cui si deve la ristrutturazione del cimitero vecchio, della cappella e del crocefisso».

Proseguono invece i lavori al lago: «La chiusura del cantiere slitta a metà ottobre perché è stato aperto con qualche giorno di ritardo – spiega Magni – Poi, una volta terminata la ristrutturazione del Lago di Piazza, ci concentreremo sul lavatoio e sulla struttura che ospita il rierun».