Una nuova pavimentazione per il Lago di Piazza di Cazzago Brabbia

Il Lago di Piazza a Cazzago Brabbia si fa bello. Sono partiti oggi, lunedì 25 luglio, i lavori di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche della pavimentazione del lago. Il progetto fa parte di quello più ampio, denominato Lake Museum, che prevede tra le altre cose la riqualificazione del lavatoio (qui il progetto).

I lavori cominciati questa mattina riguardano al momento solo l’area del parcheggio adiacente al lago, e la piazzetta lì attorno e il passaggio che conduce al parco giochi e area pic nic accanto al nuovo bar Darsena350.

«L’intervento è finanziato completamente dallo Stato – spiega il sindaco Emilio Magni – quello che destina ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. È stato stanziato un contributo pari a 84 mila euro che utilizzeremo per rifare una pavimentazione in sasso di altissima qualità».

Le ruspe sono già arrivate e stanno togliendo la pavimentazione attuale, contestualmente verrà rifatta la passerella del parco: «Toglieremo le assi in legno che dalla casa del pescatore portano all’area verde, accanto al bar. Faremo un pavimentazione in cemento, meno soggetta ad usura e sostituiremo tavoli e panche in legno che ormai sono vecchi e consunti e li metteremo in pietra. La seconda fase del progetto – spiega ancora Magni – prevede la ripiantumazione di alcuni alberi del parco. Terminato questo lotto passeremo alla riqualificazione del lavatoio e poi poco alla volta alla realizzazione di tutto il progetto del Lake Museum. Ci tengo a ribadire -conclude il sindaco – che abbiamo ricevuto finanziamenti Regionali e Statali e il Comune di Cazzago non sborserà una lira. Credo sia un ottimo risultato per un’amministrazione comunale».