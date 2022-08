Pulizie nei boschi e nelle zone umide del Parco del Campo dei Fiori

Grandi pulizie nei boschi del Parco del Campo dei Fiori. Questa mattina i volontari del progetto #CampoDeiFioriSiamoNoi si sono rimboccati le maniche per una nuova tappa .

Galleria fotografica Volontari di Legambiente ripuliscono il Parco del Campo dei Fiori 4 di 11

Nella zona umida dalla ex Cava Donati alla Rasa sono state ripulite alcune canaline e sistemati gli stravacconi per l’acqua. Quindi la vegetazione è stata tagliata anche per mettere in risalto le strutture rimaste dell’attività di cava.

Con le operazioni di pulizia, l’area è diventata invitante ma, raccomandano i volontari: “ Se fate un salto al Wild Land, per un pic nic o una breve sosta, ricordate di portare sempre via ogni rifiuto, tutti dobbiamo fare la nostra parte, basta poco. Troppi quelli che abbiamo trovato stamattina».

«Un grazie speciale a tutti partecipanti che hanno regalato un po’ del proprio tempo a rendere ancora più bello il Parco Campo dei Fiori e il nostro territorio! Prossimo appuntamento domenica 28 agosto al Pre Gambaritt a Brinzio, per info e iscrizioni: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it»