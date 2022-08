Ritrovato senza vita sugli scogli del Sasso Galletto di Castelveccana

È stato ritrovato senza vita un uomo – è ancora da verificare l’identità, ma tra i 60 e i 70 anni – sugli scogli del Sasso Galletto a Castelveccana.

Il corpo senza vita è stato ritrovato verso le 19.40 circa di lunedì 1 agosto. L’intervento è stato congiunto dei vigili del fuoco e della guardia costieraa, raggiunti da una motovedetta della guardia costiera e la RIB (Rigid Inflattable Boat) VF 03 dislocata a Luino con gli specialisti del soccorso acquatico.

Sono in corso le verifiche per capire la dinamica e risalire all’identità dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti però sembra che il corpo fosse in acqua da un po’ di tempo e si sia quindi adagiato sugli scogli. Potrebbe essere scivolato sugli scogli o essere caduto in acqua dopo un malore.