Anche l’Alto Verbano fra le tappe della terza edizione della marcia mondiale per la Pace e la Nonviolenza

Domenica 17 novembre 2024 segna l’inizio di un evento carico di significato per l’Alto Verbano: l’arrivo in Italia dei marciatori dell‘equipe base 3MM per la Pace e la Nonviolenza. Una manifestazione che coinvolge numerosi comuni e associazioni locali e che mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della nonviolenza attiva e del disarmo nucleare.

La marcia inizierà alle ore 12:00 con la partenza di un comitato di accoglienza da Luino, diretto all’aeroporto di Malpensa, per dare il benvenuto ad Angelika Klatte, rappresentante del Centro per gli Studi Umanistici di Berlino. Nel pomeriggio, alle 15:30, è previsto un incontro conviviale all’Ekonè, a cui parteciperanno i rappresentanti dei comuni locali, i rappresentanti pubblici e dei collaboratori.

Lunedì 18 novembre: dialogo con le scuole e incontri pubblici

La mattina di lunedì 18 novembre sarà invece dedicata ai giovani, con incontri tra Angelika Klatte e le classi delle scuole medie di Germignaga e Castelveccana, per discutere di nonviolenza attiva e spiritualità femminile. Nel pomeriggio, dopo un pranzo all’Ekonè, il Comitato Promotore accoglierà alla Stazione di Luino Sandro Ciani, un altro marciatore dell’equipe base proveniente da Roma.

In serata, dalle 20:00 alle 22:00, il Centro SCAMBIO di Porto Valtravaglia ospiterà un incontro pubblico in tedesco con Klatte e Ciani, affrontando temi come la nonviolenza attiva e il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari.

Martedì 19 novembre: cerimonie per la pace e simboli di un impegno comune

Il martedì sarà una giornata ricca di appuntamenti. Al Cinema Teatro Sociale di Luino, dalle 9:00 alle 10:00, si terrà un incontro pubblico con Angelika Klatte sulle figure femminili Premio Nobel per la Pace. A seguire, gli studenti delle scuole parteciperanno a un dibattito sulla nonviolenza e il disarmo nucleare insieme ai marciatori internazionali.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da eventi “simbolici”: un gruppo di ciclisti si riunirà di fronte alla sede AVIS di Luino, e insieme ad autorità locali e rappresentanti delle associazioni aderenti, daranno vita a un Simbolo Umano della Nonviolenza davanti al Palazzo Verbania. La marcia proseguirà fino a Germignaga, con una sosta in Piazza Chirola per riflettere sull’impegno etico individuale e collettivo.

Alle 16:30, al Boschetto di Germignaga, si terrà la Cerimonia della Pace, accompagnata dall’Inno ufficiale della Marcia Mondiale, attorno al Palo della Pace Labirinto. La giornata si concluderà con un’apericena condivisa e un incontro pubblico sull’importanza del disarmo nucleare e della nonviolenza.

Mercoledì 20 novembre: Conclusione della marcia e incontro a Varese

L’ultimo giorno, mercoledì 20 novembre, i marciatori visiteranno il mercato di Luino prima di partire per Varese, dove si riuniranno con il Comitato Territoriale Varesino 3MM presso Largo Martiri della Libertà, nell’area dell’Ippodromo.

Questa serie di eventi, patrocinata dalle istituzioni locali e sostenuta da numerose associazioni, rappresenta un’occasione per riflettere su temi di grande attualità e promuovere una cultura di pace e nonviolenza nelle comunità del Lago Maggiore.

Per maggiori informazioni su tutto il programma: locandina