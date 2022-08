Sangue sotto i portici di via Borghi a Gallarate

Momenti di paura poco dopo le 16 di oggi, mercoledì 10 agosto, a Gallarate, in via Borghi, vicino alla stazione: un giovane uomo, pare di origine straniera, è stato soccorso in gravi condizioni dal 118. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un episodio di autolesionismo (la foto è d’archivio).

È successo sotto i portici del palazzo che fa angolo tra via Borghi e piazza San Lorenzo: alcuni passanti e commercianti hanno prestato il primo soccorso, mentre intervenivano automedica e ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. L’uomo perdeva sangue copiosamente, dopo essersi procurato ferite da taglio alle braccia, alle mani e al collo.

Sulle prime le sue condizioni non sembravano gravi, ma poi è stato trasferito in ospedale in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita. Sono state attivate anche le forze dell’ordine.

L’episodio non va confuso con quello avvenuto al mattino a pochissima distanza, tra piazza Giovanni XXIII e via Borghi: in questo caso un 29enne è rimasto ferito in modo lieve durante una lite.