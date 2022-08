Lite in zona stazione a Gallarate, arriva l’ambulanza

Lite in strada a Gallarate, nei dintorni della stazione: poco dopo le 9 del mattino di oggi, mercoledì 10 agosto, il trambusto tra piazza della stazione e via Borghi ha attratto l’attenzione dei presenti (la foto è d’archivio).

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa Italiana: il 29enne è stato soccorso in “codice giallo”, ma alla fine l’uomo è stato portato in pronto soccorso in “codice verde“, vale a dire senza ferite gravi.