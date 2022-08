Scaricano eternit nelle campagne di Vedano Olona: “Li troveremo e saranno denunciati”

Una catasta di eternit abbandonata nelle campagne, a ridosso dei campi coltivati. Un mucchio di rifiuti lasciato nel piazzale dove c’è la casetta dell’acqua. Sono solo gli ultimi due episodi di un odioso fenomeno che anche a Vedano Olona si ripete periodicamente e che vede amministrazione comunale e polizia locale impegnate con diversi mezzi per individuare e denunciare gli autori dell’abbandono di rifiuti.

Il vicesindaco Vincenzo Orlandino, dopo gli episodi degli ultimi giorni, riaccende i riflettori sull’importanza del lavoro svolto dalla Polizia locale e della collaborazione da parte dei cittadini.

«I recenti abbandoni di rifiuti avvenuti sul nostro territorio sono stati presi in carico dalla nostra polizia locale – spiega il vicesindaco – Le attività di indagine stanno proseguendo e siamo sicuri che a breve verranno individuati i colpevoli come già avvenuto in altre occasioni. Nei mesi scorsi le investigazioni hanno consentito di individuare, multare e perseguire penalmente abbandoni di rifiuti avvenuti presso l’area delle Fontanelle così come per l’area della casetta dell’acqua nei pressi di via San Pancrazio. Un lavoro importante che il servizio di polizia locale del nostro Comune in silenzio ha saputo portare a termine individuando i colpevoli di questi odiosi reati».

Reati che sono inoltre poco comprensibili, dal momento che anche a Vedano il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta e la presenza di un centro di raccolta garantiscono la pressoché totale copertura di ogni tipologia di rifiuti oltre ad un servizio a chiamata anche per gli ingombranti che si può attivare chiamando un numero dedicato.

«Come Amministrazione, sicuri di interpretare il pensiero della nostra comunità, rimaniamo allibiti dal disprezzo per il territorio e dai danni causati all’ambiente – conclude Orlandino – Il rifiuto è di chi lo produce e non può diventare un costo per le comunità. Per questo invitiamo chiunque noti fatti di questo tipo, ma anche movimenti sospetti di mezzi in orari strani, a segnalarli immediatamente alla polizia locale o alle forze dell’ordine perché si tratta di reati e come tali devono essere perseguiti. Da diverso tempo abbiamo operative sul territorio numerose telecamere e fototrappole proprio con questo obiettivo. Non deve passare l’idea che questi reati sono destinati a rimanere impuniti: con l’aiuto di segnalazioni e chiamate si può far molto per assicurare i colpevoli di questi atti che danneggiano tutta la comunità vedanese».

Rifiuti abbandonati vicino alla casetta dell’acqua