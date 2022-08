Scontro tra un furgone e uno scooter a Busto Arsizio, ferito un 53enne

Un uomo di 53 anni è rimasto ferito in modo serio (ma fortunatamente non è in pericolo di vita) in un incidente avvenuto quest’oggi – domenica 21 agosto – a Busto Arsizio, nel quartiere di Borsano, all’incrocio tra viale Toscana e via Mortara.

Lo scontro è accaduto intorno alle 14,45 e ha coinvolto un furgone e uno grosso scooter; ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo che in seguito al contatto è caduto rimanendo incastrato tra i due mezzi. L’intervento dei sanitari ha permesso di liberare l’uomo che poi è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Legnano.

Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale di Busto Arsizio che hanno dovuto chiudere per circa un’ora il traffico veicolare su viale Toscana per consentire i soccorsi e, in seguito, effettuare i rilievi. Non sono comunque stati segnalati particolari disagi alla viabilità per via dello scarso traffico registrato in questa domenica di agosto.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti anche se l’ipotesi più plausibile sembra quella di una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi coinvolti.