Tentò di uccidere il figlio ad Agno il 7 agosto, convalidato l’arresto

Il tentato omicidio di Agno il 7 agosto scorso ha avuto un prosieguo dal punto di vista processuale per quel fatto di sangue dove era coinvolto un uomo, 49 anni, padre della vittima di 22 ferita a colpi di fucile.

In relazione a quel ferimento in via Aeroporto ad Agno, il Ministero pubblico comunica che il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha convalidato la misura restrittiva della libertà nei confronti di un 49enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato assassinio subordinatamente omicidio nonché infrazione alla Legge federale sulle armi.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Ulteriori verifiche sono in atto, non verranno di conseguenza più fornite altre informazioni.