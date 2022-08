TicinoSentieri cerca volontari per “un’impresa senza precedenti”

Percorrere 4’700 chilometri di sentieri, fotografare e cartografare 5470 pali di segnaletica, il tutto nel più breve lasso di tempo possibile. Un’impresa del genere è possibile solo con il contributo di un grande numero di volontari. La rete dei sentieri ticinesi è dunque alla ricerca di “rinforzi” per restare aggiornata in parallelo alla nuova cartografia digitale.

TicinoSentieri ha lanciato per questo la campagna #volontarisuisenTIeri, un’azione di volontariato senza precedenti alla quale sono invitati tutti gli escursionisti: l’obiettivo è percorrere insieme l’intera rete di sentieri nel corso dell’autunno aiutando a rilevare la segnaletica.

Un’impresa del genere è possibile solo con il contributo di un grande numero di volontari. Ecco quindi l’appello di TicinoSentieri a tutti coloro che hanno a cuore la rete di percorsi svizzeri. Serve solo un passo sicuro, un buon fiato e uno smartphone per collaborare.

Più persone aderiranno all’azione, più l’obiettivo sarà facile da raggiungere nel corso dell’autunno 2022.

Come partecipare

Le interessate e gli interessati possono iscriversi sul sito www.ticinosentieri.ch/it/sentieri/campagna-volontari. Gli iscritti riceveranno l’invito a una serata di istruzione che si terrà il 13 settembre ad Arbedo o il 19 settembre a Vezia.

Dopo l’istruzione, i volontari potranno accedere a una piattaforma in cui scegliere i percorsi che si offrono di rilevare. Su di una mappa interattiva indicheranno il percorso che prevedono di svolgere nelle settimane seguenti, che risulterà così “riservato”.

Ognuno potrà scegliere le tratte da svolgere secondo le proprie capacità e i propri interessi, senza vincoli di lunghezza o quantità. Il compito dei volontari consiste nell’inserire sull’apposita piattaforma, accessibile con lo smartphone, il punto esatto in cui si trovano i pali segnaletici e alcune fotografie dello stesso.

I dati immessi sono poi direttamente inseriti nella banca dati di TicinoSentieri. Ciascuno può contribuire come può: si possono svolgere molti chilometri in un fine settimana, o dedicare varie giornate a percorsi più corti. Per non svolgere i rilievi di percorsi già svolti da altri volontari occorrerà consultare la piattaforma messa a disposizione.