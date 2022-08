Torna il Veddasca Sound Festival, una giornata di musica, cultura e ambiente

Sabato 10 Settembre 2022, Veddasca Insieme e Pro Loco Maccagno presentano la seconda edizione di Veddasca Sound Festival, un format innovativo ad ingresso libero che come l’anno scorso crea il legame tra il territorio della Val Veddasca e il mondo della musica. Patrocinato dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, il festival diventa un’occasione di riscoperta del territorio della Val Veddasca, un momento di dialogo con la comunità locale ed uno spazio culturale dedicato ad artisti emergenti. La direzione artistica vede il contributo da parte del team di Clausura – canale di podcast e organizzatore di serate a Milano – che per l’occasione mette a disposizione la propria esperienza nel settore. Tutte le informazioni su www.veddascasound.com.

ORARI E LOCATION

Ristoro Lago Delio, dalle 16 alle mezzanotte (e oltre) INGRESSO LIBERO

(Contributo volontario a favore dell’associazione Veddasca Insieme)

La location scelta per l’edizione di quest’anno è il Ristoro Lago Delio, un’altra perla di questo territorio ancora troppo poco conosciuto.

Veddasca Sound festival nasce con l’intento di unire esibizioni musicali a momenti di approfondimento e formazione legati a suono, ecologia acustica e conservazione di trasporto sonoro contemplativo, con vista sulle Alpi e sul Lago Maggiore.

La giornata prevede performance (live e dj set) di artisti musicali legati al mondo dell’elettronica. Gli artisti che ospiti si esibiranno sono THEOREM (residente in valle), HER BLOOMATCHES, ROBOTALCO, ANTONIO D’AMATO, BROLPI. Il palco e il dancefloor avranno come sfondo le montagne circostanti e la vista su tutto il lago maggiore.

Il flusso musicale trasmesso dalle performance del primo pomeriggio vuole avvolgere con un abbraccio figurato la natura circostante e stimolare momenti di contemplazione in cui suoni atmosferici accompagneranno il pubblico verso l’attesa del tramonto. Il calar del sole segnerà quindi il passaggio verso un sound più tribale e coinvolgente, con i dj set che trasformeranno ad oltranza il patio del ristoro in un vero e proprio dancefloor dal sapore house.

Il festival si pone anche come motore per la riscoperta turistica della Val Veddasca sia da parte di chi conosce già il territorio, sia da chi non l’ha mai visitato. La giornata – difatti – diventa l’occasione per la riscoperta di questa valle per troppo tempo isolata e un momento culturale offerto alla comunità locale, ma anche per tutti coloro che vogliono fuggire dai ritmi urbani. Il festival musicale Veddasca Sound è organizzato dalle associazioni ProLoco di Maccagno e Veddasca Insieme, con il patrocinio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca e il supporto del team di Clausura – canale di podcast e organizzatore di serate a Milano.