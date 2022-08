Truffatori in casa di un’ottantenne a Samarate, il cane li mette in fuga

Una truffa (o un furto) sventato dall’intervento del cane, che fedele al suo ruolo ha scacciato gli individui sospetti. È successo a Samarate, nella mattina di mercoledì 3 agosto.

Protagonisti dell’irruzione truffaldina sono stati due falsi addetti dell’acqua, che hanno provato a introdursi nell’abitazione di una ottantenne samaratese. Con la scusa di un bicchiere d’acqua si sono introdotti in casa e hanno convinto l’anziana a salire al piano di sopra.

È qui però che si è messo di mezzo il bulldog Raulizio, che ha in qualche modo intuito la presenza di persone non solo estranee ma anche minacciose, si è messo sulla difensiva e le ha – in sostanza – messe in fuga. Anche perché in occasione delle truffe in abitazione tutto avviene in tempi ridotti, prima della vittima abbia il tempo per riepilogare la situazione e accorgersi delle anomalie presenti.

Sul posto è poi interventa un’auto della radiomobile dei carabinieri di Busto Arsizio.